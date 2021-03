Steven Spielberg trabajará con los creadores de Stranger Things para hacer una serie de The Talisman de Stephen King

Steven Spielberg colaborará con Matt y Ross Duffer, los creadores de Stranger Things, para concretar una serie de The Talisman de Stephen King.

El director de Jaws lleva varios años tratando de realizar una adaptación del libro que King publicó junto a Peter Straub en 1984, sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos no habían prosperado. Pero todo podría cambiar en el futuro cercano porque The Hollywood Reporter reveló que los hermanos Duffer participarán como productores ejecutivos en la nueva serie impulsada por Spielberg y que pretende contar la historia de The Talisman.

Esta serie será producida por Netflix en asociación con Amblin Television y Paramount Television Studios. Todo mientras Curtis Gwinn, un productor ejecutivo en Stranger Things, se desempeñará como escritor y showrunner del proyecto.

La historia de The Talisman se centra en Jack Sawyer, un niño de 12 años se embarca en un viaje para encontrar a un poderoso talismán y salvar la vida de su madre. Pero el viaje de Jack no será sencillo y deberá moverse entre dos realidades que además le revelarán que la reliquia que busca puede salvar al mundo.

Si bien por ahora no hay muchos detalles sobre esta adaptación, los Duffer serán productores ejecutivos a través de Monkey Massacre Productions, Spielberg también producirá mediante Amblin Television junto a Darryl Frank y Justin Falvey. Y King estará involucrado como productor ejecutivo.