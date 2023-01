Stranger Things fue el contenido más visto en streaming durante 2022 en Estados Unidos

Nadie supera a Stranger Things en el recuento de las producciones más vistas en los streamings durante 2022 en Estados Unidos.

Si bien las compañías de streaming no revelan cifras regulares que permitan comparar datos entre plataformas, la compañía Nielsen recabó algunos datos por su cuenta y concluyó que Stranger Things fue el contenido más visto en los servicios de streaming durante 2022 en Estados Unidos.

Según el reporte de Nielsen (vía Deadline), Stranger Things fue vista por 52 mil millones de minutos durante el año pasado. Una cifra impresionante considerando que la serie solo tiene 34 episodios y NCIS ocupa el segundo puesto con 38.1 mil millones de minutos vistos a lo largo de más de 300 episodios.

La medición general de Nielsen es bastante favorable para Netflix ya que además de Stranger Things contempla a otras series del streaming como Ozark, Cobra Kai y Wednesday. Todo mientras que Disney es la única compañía que logró insertar una cinta en el conteo de la mano de Encanto.

Ahora el recuento anterior incluye series que no son originales de los streamings y, por ejemplo, pueden ver que Supernatural y Seinfield salen como parte de Netflix porque allí se emiten en Estados Unidos. En ese sentido, cabe señalar que en el recuento que solo incluye a producciones que debutaron en streaming, Netflix sigue ganando y solo Prime Video consigue entrar con The Boys y The Rings of Power.

Stranger Things estrenó su cuarta temporada durante el año pasado y Netflix indicó que aquella entrega es su apuesta más vista hasta la fecha por lo que esta medición al menos coincide con lo informado por la plataforma.