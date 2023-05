Super Mario Bros. La Película lidera la taquilla en su estreno en Japón

Super Mario Bros. La Película finalmente se estrenó en Japón y con cifras más que excelentes y es que la película basada en el fontanero de Nintendo se ubicó en la primera posición de la taquilla en su fin de semana de estreno, recaudando alrededor de 13.54 millones de dólares en sus primeros tres días.

Cabe recordar que hasta el momento se estima que la película ha reunido 1.022 millones de dólares, y según señala Deadline se ha convertido en la 10° película animada que llega a los mil millones de recaudación.

Super Mario Bros: La Película se estrenó el pasado 5 de abril, y además se convirtió en la quinta película que supera esta marca desde el inicio de la pandemia siguiendo a Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion y Avatar: The Way of Water.

Mientras la película de Mario celebra su éxito, distinto es lo ocurrido con el filme basado en Caballeros del Zodiaco, hablamos de Saint Seiya: The Biginning, filme que también se estrenó recientemente en el país asiático y se ubicó en el octavo puesto de la taquilla en su primer fin de semana.

