Sylvester Stallone dará el salto a la televisión con una serie de un mafioso en Paramount+

Sylvester Stallone por primera vez será el protagonista de una serie de televisión.

El proyecto en cuestión será conocido como “Kansas City”, una nueva serie de Paramount+ creada por Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water) y Terence Winter (Boardwalk Empire, The Wolf of Wall Street).

Previamente, Stallone tuvo breves participaciones en series como “This Is Us” y la clásica “Kojak”.

De acuerdo a Deadline, la serie se enfocará en contar la historia de “un mafioso italiano de la ciudad de Nueva York, interpretado por Stallone, obligado a trasladarse al lugar más improbable: Kansas City, Missouri”.

Su personaje se llamará Sal, quien se encontrará “con personajes sorprendentes y desprevenidos que lo siguen a lo largo de su poco convencional camino hacia el poder”.

Balboa Productions, la compañía productora de Stallone, estará involucrada en esta serie que por ahora no tiene fecha de estreno.