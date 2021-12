The Batman comandará la nueva estrategia de Warner para los estrenos en HBO Max

Durante todo este año, Warner Bros. impulsó en Estados Unidos una estrategia de estreno simultaneo tanto en cines como en el streaming HBO Max. Lo anterior obviamente mermó a la recaudación de sus películas, pero también abrió las compuertas de la piratería en el resto del mundo.

Pero dicha estrategia finalmente llegó a su fin, ya que todas sus películas de 2022 primero serán estrenadas exclusivamente en cines. Una de ellas será The Batman, la nueva película basada en el hombre murciélago y que tiene un lanzamiento programado para el próximo 4 de marzo.

En esa línea, el CEO del conglomerado WarnerMedia, Jason Kilar, confirmó que la película se estrenará en el streaming 46 días después del lanzamiento en la pantalla grande. Es decir, se podrá ver en la plataforma de Warner a partir del 19 de abril.

“Recuerden cuando las películas aparecían en HBO entre ocho a nueve meses después del estreno en cines. The Batman va a aparecer en el día 46 en HBO Max. Eso es un cambio gigantesco a como eran las cosas en 2018, 2017, 2016″, explicó el ejecutivo a Recode.

Al mismo tiempo, dejando atrás a la estrategia que marcó a 2021, Kilar también explicó que el próximo año habrá otras películas, como Black Adam y The Flash, que llegarán 46 días después al streaming y eso ayudará a sumar nuevos suscriptores a su plataforma.

En 2022, Warner Bros estrenará además películas como la secuela Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, el filme animado DC League of Super-Pets, el biopic Elvis, la nueva adaptación de Salem’s Lot, el terror de Evil Dead Rise y Aquaman and the Lost Kingdom.