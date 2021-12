The Batman será una película “independiente”, pero Robert Pattinson ya tiene ideas para dos entregas más

A diferencia del universo cohesionado de Marvel Studios, las películas de DC tienen un mayor grado de independencia entre sí y como se ha reafirmado desde la primera edición del DC FanDome, no todas las próximas cintas basadas en los cómics de las compañía se desarrollarán en el mismo universo.

Así, mientras se espera que The Flash dé rienda suelta al Multiverso de DC, por ahora todo apunta a que The Batman será una apuesta independiente del resto de las producciones de superhéroes de Warner Bros.

De hecho, en una reciente entrevista con Empire, el productor Dylan Clark remarcó que la película que presentará al Batman de Robert Pattinson será una apuesta que inicialmente se valdrá por sí misma.

“Como el primer Batman independiente en diez años, la esperanza es que podamos sentar las bases sobre las que puedas construir historias”, señaló Clark.

Por supuesto, como suele suceder con todo lo que se desarrolla de Batman, la idea es que a esta película le vaya bien y no solo pueda continuar con secuelas, sino que también impulse los planes que ya existen para las series sobre el Departamento de Policía de Gotham y el Pingüino.

Así, aunque obviamente aún no hay nada asegurado en términos de The Batman 2, en la misma conversación con Empire el propio Robert Pattinson contó que ya tiene una idea para el futuro de su versión de Bruce Wayne.

“Hice una especie de mapa de dónde crecería la psicología de Bruce en dos películas más”, señaló Pattinson. “Me encantaría hacerlo.”

Pero por ahora el futuro de la franquicia de The Batman dependerá de la recepción que consiga la película dirigida por Matt Reeves (War for the Planet of the Apes) cuando finalmente llegue a los cines en marzo de 2022.