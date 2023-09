The Boy and the Heron no sería la última película de Hayao Miyazaki después de todo

Aunque había sido definida como el último proyecto del legendario realizador, ahora un nuevo reporte indica que “The Boy and the Heron” podría no ser la última película de Hayao Miyazaki.

La información surgió a partir de una declaración de Junichi Nishioka, vicepresidente de Studio Ghibli, quien en una entrevista aseguró que Miyazaki comenzó a proponer nuevas ideas para futuros proyectos del estudio.

Según reveló Eli Glasner, quien conversó con Nishioka en la alfombra roja de la película en el Festival de Toronto, en Studio Ghibli ya no abordan al más reciente proyecto como el último trabajo de Miyazaki.

A la fecha, The Boy and the Heron se estrenó en Japón como la película con el mejor lanzamiento para una producción del Studio Ghibli. A grandes rasgos, su historia aborda cómo un adolescente entra en un mundo fantástico mientras lidia con sus problemas en el mundo real.