The Boys regresó con el notable cameo de una reconocida actriz

[Esta nota incluye spoilers sobre “Payback”, el primer episodio de la tercera temporada de The Boys]

Después de una prolongada espera, esta semana Amazon Prime Video finalmente lanzó los primeros episodios de la tercera temporada de The Boys. Pero, aparte de la sangre y la violencia que es parte de la propuesta tradicional de esta serie, el programa regresó con un sorpresivo y notable cameo.

Resulta que en los primeros minutos de “Payback”, el primer episodio de la tercera temporada de The Boys, el foco está en el estreno de Dawn of the Seven, la película que se rodó durante la segunda temporada de la serie y que en el mundo de este programa presenta al equipo de superhéroes comandado por Homelander como algo parecido a la Liga de la Justicia o los Vengadores.

Antes del estreno de The Boys, Prime Video ya había promocionado a Dawn of the Seven con un tráiler cuyo guiño al “Snyder Cut” de La Liga de la Justicia incluso fue replicado por el propio Zack Snyder, pero aquello queda como una simple anécdota respecto a lo que finalmente se mostró sobre aquella película ficticia en la serie.

Después de todo, la tercera temporada de The Boys incluyó nada ni nada menos que un cameo de Charlize Theron en esa evidente parodia a las cintas de superhéroes que proliferan en la actualidad.

Particularmente la actriz de Mad Max: Fury Road apareció como Stormfront, el personaje que Aya Cash encarnó en la segunda temporada y que en el contexto de esta película es presentada derechamente como una villana ya que el mundo se enteró que era una nazi.

De hecho, con esa consideración la versión de Stormfront de Theron confronta a Homelander mezclando frases nazis con una especie de ruptura porque evidentemente Vought no puede pintar a su superhéroe como el villano que es en realidad.

La versión de Stormfront de Theron aparece solo en esa escena de los primeros episodios de la tercera temporada de The Boys y aunque todo apunta a aquello es un simple guiño a la audiencia, sigue expandiendo el curriculum de Theron en adaptaciones de cómics tras sus papeles en The Old Guard y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.