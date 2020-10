The Boys y Mulán figuran entre lo más visto en los servicios de streaming de Estados Unidos

Las plataformas de streaming no dan a conocer regularmente sus cifras de audiencia y en raras ocasiones solo revelan números que son inmensamente favorables y difíciles de contrastar con otras apuestas.

Sin embargo, a medida que más servicios de streaming han entrado a competir por ese mercado, la medición del desempeño de estos contenidos se ha hecho cada vez más relevante y desde la firma de análisis de datos Nielsen decidieron comenzar a elaborar un listado de las 10 producciones más vistas semanalmente en los servicios de streaming que funcionan en Estados Unidos.

La compañía comenzó a realizar esa medición hace un mes y, según informa The Hollywood Reporter, por primera vez desde ese momento dos producciones que no están en Netflix figuran entre el Top 10.

Concretamente, según los datos recogidos por ese portal, entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre la serie The Boys de Amazon Prime y el remake de Mulán de Disney Plus entraron al listado en el tercer y décimo puesto respectivamente. Todo mientras el resto de las posiciones están ocupadas por producciones que se pueden ver en Netflix.

En ese sentido, mientras la aparición de Mulán en el ranking es particularmente llamativa porque para ver la película los usuarios de Disney Plus deben pagar cerca de $30 dólares, la aparición de The Boys marca otro hito ya que esta es la primera serie original de un streaming que fue figura en el listado y no presentó todos sus episodios de una sola vez.

Si bien los servicios de streaming no entregan datos que permitan contrastar la información entregada por Nielsen, The Hollywood Reporter sostiene que dicha firma “mide los minutos totales de tiempo de streaming de todos los episodios de una serie”. Todo mientras las propias plataformas desestiman la medición porque, según dicho portal, sostienen que “los datos de Nielsen no ofrecen una imagen completa de la audiencia de su programación, ya que solo miden la visualización de televisores y no cuentan los espectadores en otros países”.

Sea como sea, estas son las producciones más vistas en los streamings en Estados Unidos entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2020 según Nielsen: