The CW aseguró que quiere seguir haciendo series basadas en los cómics de DC: “Planeamos permanecer en ese negocio”

Un par de años atrás, cerca de la fecha en que se emitió el crossover “Crisis en Tierras Infinitas”, The CW tenía al aire un montón de series de superhéroes que abarcaban desde The Flash, Arrow, Batwoman, Supergirl y Legends of Tomorrow, hasta los planes para Superman & Lois y la eventual llegada de Stargirl a esa estación.

Pero ahora el panorama en el canal es muy distinto y aunque se dio luz verde para la realización de Gotham Knights, actualmente The CW solo mantiene vigentes otra tres series basadas en los cómics de DC: The Flash, Superman & Lois y Stargirl.

En ese sentido, mientras el final de denominado “Arrowverso” parece inminente, el jefe de The CW aseguró que de una forma u otra la compañía no pretende abandonar el negocio de los programas de superhéroes.

Sin detallar cómo planean continuar más allá de los planes ya confirmados para nuevos ciclos de The Flash y Superman & Lois, en una presentación con la prensa en el contexto de la conferencia para los inversionistas de The CW, Mark Pedowitz planteó que independiente de que suceda con la venta del canal cree que Warner Bros podría permitirles seguir realizando series basadas en los cómics de DC

“(Nos quedaremos) en el negocio de los superhéroes. Seguimos trabajando con Greg Berlanti, quien ha sido el gestor creativo de The CW DC Universe”, dijo Pedowitz (vía Variety). “No somos tan sólidos como lo éramos en el pasado, pero todavía estamos muy ahí. Comenzamos con una- esto fue ‘Arrow’ hace 10 años- ahora nos hemos movido para crear un montón de superhéroes. Y estamos orgullosos de ello y planeamos permanecer en ese negocio”.

“No importa cuál sea el resultado, con cualquier evento de venta o sin venta. Creo que el lado de Warner se da cuenta del valor de tener estas propiedades. DC Comics se da cuenta del valor de lo que hace a su comerciabilidad, en términos de lo que son estas franquicias”, sentenció.

Pero claro, más allá de las intenciones de Pedowitz, hay que considerar que cualquier decisión sobre las series de DC no solo estará marcada por la potencial venta de The CW a nuevos controladores, sino que también se verá influenciada por la estrategia que Warner Bros Discovery quiera adoptar para esa marca. Después de todo, los reportes sobre la cancelación de Batwoman y Legends of Tomorrow indicaron que Warner Bros TV habría tomado la determinación final sobre el destino de las series.

De todas maneras, en el corto plazo el plan de Pedowitz se concretará con Stargirl, que finalmente volverá en este ciclo televisivo; y Gotham Knights, que ya presentó su primer vistazo. Todo mientras que The Flash y Superman & Lois recién presentarán sus nuevas temporadas en el siguiente ciclo de programación. Es decir, después de las temporadas ocho y dos, no tienen que esperar nuevo contenido de la serie de Barry Allen ni el programa de Clark Kent y su familia por lo menos hasta 2023.