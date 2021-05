The CW desechó a Painkiller, el spin-off de Black Lightning

Durante la misma jornada que Black Lightning presentará su último episodio en Estados Unidos, The CW decidió descartar a Painkiller, el spin-off de ese programa.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Painkiller es uno de los dos pilotos que The CW descartó para convertir en series durante la temporada televisiva 2021-2022. Así, mientras el canal ordenó que la serie live-action de Las Chicas Superpoderosas sea reelaborada y dio luz verde al desarrollo de Naomi, Painkiller fue cancelada antes de convertirse en un programa al igual que Our Ladies of Brooklyn.

El piloto de Painkiller fue escrito y dirigido por Salim Akil, el responsable de la serie de Black Lightning, y se presentó como un capítulo dentro de la última temporada de la serie de Jefferson Pierce.

En ese sentido, después del anuncio del final del proyecto, Jordan Calloway, el actor detrás de Khalil Payne, quiso compartir un video de agradecimiento.

“Para aquellos de ustedes que no han escuchado, Painkiller no irá más lejos, así que vamos a arrancar esa curita ahora, ¿de acuerdo?”, dijo Calloway. “Ahora, lo que quería hacer muy rápido era hacer un video dando las gracias. Gracias a los fanáticos, gracias a los seguidores, gracias a CW, a WarnerMedia por brindarme la oportunidad de incluso hacer un spin-off. Y también las gracias más importantes a mi elenco, mi equipo y, por supuesto, a mi Dios”.

Si bien Painkiller no seguirá adelante en The CW, The Hollywood Reporter dice que la serie será ofrecida a otras divisiones de Warner Bros Television y en particular podría encontrar una nueva casa en HBO Max. No obstante, por ahora no hay nada asegurado y por el momento el final de esta historia será junto a la propuesta de Black Lightning que finalizará este lunes.