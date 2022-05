The CW dio luz verde para la realización de Gotham Knights

Aunque Batwoman, Legends of Tomorrow y Naomi no tendrán nuevas temporadas, durante el próximo ciclo televisivo The CW presentará otra serie basada en los cómics de DC. Después de ordenar un piloto del programa, este jueves The CW finalmente garantizó la realización de Gotham Knights.

De acuerdo a TV Line, el canal del Arrowverso ordenó la realización de una temporada completa de Gotham Knights, la serie creada por Natalie Abrams, Chad Fiveash y James Stoteraux que no tendrá nada que ver con Batwoman ni el videojuego del mismo nombre.

De hecho, Gotham Knights busca presentar una nueva versión televisiva del mundo de Batman donde después de la muerte de Bruce Wayne uno de los hijos adoptivos del Caballero Oscuro comienza a colaborar con los hijos de algunos villanos para descubrir la verdad detrás de su deceso.

“A raíz del asesinato de Bruce Wayne, su rebelde hijo adoptivo forja una alianza poco probable con los hijos de los enemigos de Batman cuando todos son incriminados por matar al Caballero Oscuro. Y como los criminales más buscados de la ciudad, esta banda renegada de inadaptados debe luchar para limpiar sus nombres. Pero en una Gotham sin un Caballero de la Noche que la proteja, la ciudad se convierte en la más peligrosa que jamás haya existido. Sin embargo, la esperanza viene del lugar más inesperado, ya que este equipo de fugitivos dispares se convertirá en su próxima generación de salvadores conocida como Gotham Knights”, dice la descripción del programa.

Aparte de Oscar Morgan (De Son Vivant) como Turner Hayes, el hijo adoptivo de Bruce; Gotham Knights contará con Fallon Smythe (I Didn’t Do It) como Harper Row, Tyler DiChiara (Relish) como Cullen Row, Olivia Rose Keegan (Days Of Our Lives) como Duela Dent, Anna Lore (All American) como Stephanie Brown y Navia Robinson (Raven’s Home) como Carrie Kelley, además de Misha Collins (Supernatural) como Harvey Dent.

Gotham Knights aún no tiene una fecha concreta para su estreno, pero llegará a The CW durante el próximo ciclo televisivo.