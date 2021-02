The Division 2 recibirá más actualizaciones durante este año

La última temporada de The Division 2, llamada End of Watch, se presentaba como una conclusión a la historia del juego y parecía ser la ultima pieza de contenido que iba a llegar. Sin embargo, Ubisoft anunció el viernes pasado que el juego continuará siendo actualizado durante este año.

En una publicación en la cuenta de Twitter de The Division, los desarrolladores escribieron: “Algunos de ustedes notaron que Title Update 12 era la última gran actualización para The Division 2, pero gracias a su continuo apoyo, estamos ahora en las primeras etapas de desarrollo de contenido fresco que será lanzado mas adelante este 2021″.

Además, dicen que aprovecharán la oportunidad para corregir algunos errores presentes tales como caídas inesperadas del juego o texturas defectuosas en la versión de PS5.

El estudio desarrollador Massive previamente había anunciado que estaban iniciando el desarrollo de un nuevo juego de Star Wars, por lo que no se esperaba que continuara el apoyo a The Division. Ahora, aunque no revelan fechas todavía, desde la compañía aseguran que no habrá que esperar mucho para tener nuevo contenido dentro del juego.