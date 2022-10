The Equalizer 3 ya comenzó su rodaje

Esta semana la cuenta oficial de The Equalizer en Twitter anunció una noticia que muchos fanáticos de la saga estaban esperando y es que The Equalizer 3 finalmente comenzó su rodaje en Italia.

The Equalizer 3 será dirigida por Antoine Fuqua, director de Training Day, The Magnificent Seven y las entregas anteriores de esta saga; y en base a un guión de Richard Wenk volverá a contar con Denzel Washington en el papel protagónico y también incluirá a Dakota Fanning (quien se reunirá con Washington tras Man On Fire) y Gaia Scodellaro como parte de su elenco.

Si bien aún no hay muchos pormenores sobre la trama de The Equalizer 3, las fotos que marcaron el inicio del rodaje muestran al reparto central y el director.

The Equalizer 3 planea estrenarse en cines durante septiembre de 2023.