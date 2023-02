Pese a que en su última temporada The Flash incluirá apariciones de otras figuras del Arrowverso como Green Arrow, Batowman y Spartan, el programa del velocista escarlata no mostrará nuevamente a personajes de Legends of Tomorrow, la cancelada serie sobre los viajeros en el tiempo.

Pero aunque la ausencia de Legends of Tomorrow en el último ciclo de The Flash era algo que el showrunner de la historia de Barry Allen ya había descartado meses atrás, ahora el propio Eric Wallace reveló que inicialmente se consideró finalizar las aventuras de la Leyendas en el noveno ciclo de The Flash.

En una conversación con el portal Nerds of Color, Wallace señaló que The Flash descartó un crossover con Legends of Tomorrow en su última temporada debido a que aquella entrega no contará con dos decenas de episodios como sus ciclos anteriores, sino que solo tendrá 13 capítulos para despedirse de Barry Allen y compañía.

“Originalmente esperaba que tuviéramos 20 episodios. Pero mi concepto original era tener al menos un episodio, si no dos partes, para terminar Legends of Tomorrow”, dijo Wallace. “Y ya sabes, habría un pequeño crossover, recuperaremos (a los personajes de Legends of Tomorrow), los sacamos de la cárcel, todas estas cosas buenas, Booster Gold, etc, etc”.

“Cuando nos enteramos de que solo tenemos 13 episodios, eso ya no fue posible. Apenas tenemos tiempo suficiente para concluir las cosas con la próxima familia de Barry e Iris y mucho menos con el personaje que Danielle Panabaker está interpretando ahora, por lo que no hubo suficiente tiempo. Desafortunadamente, no podremos concluir la historia de Legends, que sé que es muy decepcionante para los fanáticos. Es decepcionante para mí. Pero simplemente no tenemos el ancho de banda”, añadió.

Pero no crean que esa es la única historia que quedó en el tintero porque aunque a diferencia de la mencionada Legends of Tomorrow y Batwoman la serie de Flash podrá presentar un final propiamente tal, Wallace también tenía otras ideas que no logró realizar.

Así, al ser consultado sobre los proyectos que no logró concretar en la serie, Wallace dijo que habían “muchas” ideas.

“Puedo decirles que íbamos a abordar la historia de The Forever War, que es algo que se me ocurrió para la Temporada 10. Ese iba a ser el comienzo de la temporada, y lo hemos estado insinuando... Quería hacer un crossover completo con tantos personajes como sea posible. La historia de Blackest Night que comenzamos a insinuar el año pasado con Diggle y la caja”, indicó el showrunner. “Así que sí, me fastidia que no vayamos a hacer eso. Quería traer a Despero con sus amigos alienígenas y tener una invasión alienígena completa. Eso habría presentado a la Liga de la Justicia en el Salón de la Justicia entrando y ayudando a Barry. Tampoco vamos a hacer eso. Entonces estas cosas pasan”.

Si bien un presupuesto del Arrowverso quizás no hubiese permitido la mejor ejecución de esas ideas, por lo menos retomar la trama de “Crisis en tierras Infinitas” con la Liga de la Justicia del Arrowverso habría sido interesante. Sin embargo, Wallace afirmó que pese a esas ideas descartadas igualmente consiguió incluir varios elementos que anhelaba en la despedida de The Flash.

“Habiendo dicho eso, en mi lista de deseos de cosas que quería lograr, te sorprendería que más de la mitad de ellas estén incluidas, por lo que hay spoilers de los que realmente no puedo hablar. Tomamos el episodio 200 y lo convertimos en el final de la serie, así que estoy muy feliz de que podamos hacer eso. Y va a ser una historia increíblemente emotiva específicamente para Barry y las consecuencias y cómo él e Iris lo manejan”, finalizó.

The Flash estrenará su última temporada este 9 de febrero en Estados Unidos.