The Last of Us Part I presenta su tráiler de lanzamiento

Aún queda poco más de un mes para el lanzamiento de The Last of Us Part I, pero desde PlayStation ya han presentado el tráiler de lanzamiento del juego.

El video muestra diferentes momentos del juego de Naughty Dog, y la descripción apunta que “Vuelva a experimentar el juego que estableció un nuevo estándar para las historias narrativa de un solo jugador con The Last of Us y explora un mundo devastado y endurecido, donde cada acción tiene una consecuencia brutal para Joel y Ellie”.

Cabe recordar que esta nueva versión del juego de 2013 contará con una jugabilidad actualizada, controles mejorados y más opciones de accesibilidad, además de mejoras en sus efectos, exploración y combate.

Esta nueva versión incluirá la totalidad del juego original, además del contenido adicional de Left Behind.

The Last of Us Part 1 tiene programado su lanzamiento para el próximo 2 de febrero para PlayStation 5.