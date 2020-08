The Last of Us Part II recibirá un modo de muerte permanente

Ya han pasado varias semanas desde el lanzmaiento de The Last of Us Part II, y una reciente información apunta a que el juego de Naughty Dog recibirá una actualización con nuevos niveles de dificultad.

La información proviene de la actualización de la lista de trofeos del juego, donde se apuntan dos que no formaban parte de listado original.

Uno de esto, Dig Two Graves, es para quienes completen el juego en dificultad Realista Grounded, lo que hasta el momento no estaba disponible, y que en la primera entrega significaba una serie de dificultades extras, como el no poder usar el modo escucha y un aumento en el daño de los enemigos.

Por otro lado, el segundo trofeo ‘You can’t stop this’, se les otorgará a todos aquellos que finalicen el juego con la muerte permanente activada.

Cabe mencionar que de todas formas ambos trofeos se pueden obtener de forma independiente por lo que siempre podrás jugar el modo de muerte permanente con la dificultad más baja y la dificultad realista utilizando los puntos de guardado.

Por el momento, sin ningún tipo de información por parte de la desarrolladora sólo queda esperar para ver cuando llegan estos nuevos modos de dificultad al juego.