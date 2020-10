The Last of Us Remastered recibe actualización y disminuye considerablemente sus tiempos de carga

Poco falta para el lanzamiento de la próxima generación de consolas, las cuales mejorarán considerablemente los tiempos de cargas. Pero cuando aún faltan unas semanas para esto, algunos juegos recibieron una reciente actualización la cual disminuye considerablemente el tiempo de carga.

Uno de estos juegos es The Last of Us Remastered, y según se dio a conocer, tras el reciente parche tarda tan sólo 14 segundos en cargar, mientras que antes lo hacía en más de un minuto.

Otro juego en una situación similar es Until Dawn, el cual según se conoció mejoró tanto su rendimiento que las pantallas de carga prácticamente ya no existen.

Al parecer, todo esto tiene que ver con la actualización que permite que los juegos funcionen en PlayStation 5.

Acá te dejamos un video que compara los tiempos de carga en The Last of Us Remastered.