The Last of Us tendrá su propio juego de mesa

En el marco del ‘The Last of Us Day’, Naughty Dog anunció que el popular videojuego tendrá su propio juego de mesa.

Este llegará como una colaboración del estudio con el desarrollador de juegos de mesa, CMON, quienes con anterioridad realizaron Bloodborne: The Board Game y God of War: The Card Game.

“El desarrollo ya está en marcha y estamos ansiosos por compartir más información con usted cuando sea el momento adecuado. Para obtener más información, asegúrese de consultar el anuncio completo en CMON.com", señalaron desde Naughty Dog.

Pero esta no es la única noticia que llega del videojuego, ya que también se anunció que se encuentra disponible un tema gratuito para PlayStation 4 basado en The Last of US 2.

“Queríamos que el menú principal simbolizara el viaje que estabas a punto de emprender y, una vez terminado, el que habías realizado. Para The Last of Us Day, queríamos tomar esa imagen de despedida final del barco arrastrado a la orilla con las olas rodando suavemente hacia la playa y convertirlo en un tema de sistema dinámico, para que puedas disfrutarlo en cualquier momento que cargue tu sistema PS4. - y lo ponemos a disposición de todos de forma gratuita”, señalaron desde la compañía.

Sumado a esto todos los temas y avatares de The Last of Us Part II van a estar a estar disponibles de forma gratuita hasta el próximo lunes 28 de septiembre.