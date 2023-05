The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se convierte en el juego mejor calificado de todos los tiempos en OpenCritic

Queda un día para el lanzamiento de The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom y hoy se han liberado las reviews del juego posicionándolo como uno de los mejores evaluados.

Tal es el nivel del juego, que el título se ha convertido en el juego mejor evaluado en la historia de OpenCritic, un sitiio encargado de reunir reseñas de videojuegos de diferentes medios especializados con un total 97 puntos de 100.

La información la dieron a conocer a través de la cuenta de Twitter de OpenCritic, donde además señalaron que con esto el juego superó a Super Mario Odyssey, que ahora se ubica en el segundo lugar y Breath of the Wild que está en el tercero.

Cabe recordar que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanzará oficialmente este 12 de mayo para Nintendo Switch