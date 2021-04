The Tomorrow War, la nueva película de Chris Pratt, se estrenará en Amazon Prime Video

La nueva película de Chris Pratt será la siguiente producción en saltarse un estreno en cines para llegar directamente a Amazon Prime Video en el contexto de la pandemia.

De acuerdo a Deadline, Amazon y Skydance finalmente sellaron su acuerdo para que The Tomorrow War se presente mediante Prime Video en 240 mercados a nivel mundial durante el próximo 2 de julio.

“The Tomorrow War será un evento global que sorprenderá y deleitará a nuestros clientes en todo el mundo”, comentó Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, en una declaración recogida por Deadline. “El director Chris McKay ha creado de manera brillante esta escapada de ciencia ficción única y llena de acción que mantendrá al público al borde de sus asientos y tirará de los hilos de su corazón con su historia de padre e hija”.

“No podríamos estar más felices de continuar nuestra relación con Chris Pratt, quien aporta un poder de estrella muy dinámico a la película”, agregó.

Como señaló Slake, The Tomorrow War fue dirigida por Chris McKay (The Lego Batman Movie) en base un guión de Zach Dean (24 Hours to Live) y su historia abordará cómo un grupo de viajeros del tiempo llegan desde el año 2051 para advertir que en el futuro la humanidad está perdiendo una guerra contra una especie alienígena mortal.

En ese escenario, se planteará que la única esperanza de supervivencia para los humanos es que los soldados y civiles del presente sean transportados al futuro y se unan a la batalla.

Así, un maestro de secundaria llamado Dan Forester (Pratt) será reclutado para participar de esa lucha y tendrá que colaborar con otros personajes como una científica brillante (Yvonne Strahovski) y su padre separado (J.K. Simmons) mientras tratan de salvar al planeta.