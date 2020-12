Tim Fox será el nuevo Batman de DC Comics

El misterio y las especulaciones finalmente llegaron a su fin porque durante este jueves, DC Comics reveló al nuevo Batman que se encargará de proteger a Gotham durante Future State, el evento que abarcará las publicaciones de la editorial durante enero y febrero de 2021.

Tal y como se había anticipado, este Batman del futuro efectivamente será un integrante de la familia de Lucius Fox. Pero, mientras muchos ponían sus fichas en Luke Fox/Batwing, DC anunció que Tim Fox será “el siguiente Batman”.

La editorial concretó este anuncio de la mano de un vistazo a la portada variante de Future State: The Next Batman #2 que fue realizada por Doug Braithwaite y Diego Rodriguez.

Como mencionamos anteriormente, Tim Fox es hijo de Lucius Fox e hizo su debut en los cómics de DC en Batman #313 en 1979. En ese sentido, aunque Tim probablemente no está entre los miembros más conocidos de esa familia, cabe señalar que su nuevo rol como Batman no llegó sin precedentes y el personaje recientemente figuró en Batman: The Joker War Zone y Batman #101.

Future State: The Next Batman estará a cargo de John Ridley, Nick Derington y Laura Braga y, además de las historias que se contarán en ese cómic, Ridley colaborará con el artista Olivier Coipel para presentar a un compañero de este Batman del futuro con una historia en el número de febrero de la serie de antología Batman: Black & White.

Future State: The Next Batman #1 será lanzado el 5 de enero de 2021.