Tobey Maguire afirmó que estaría dispuesto a aparecer nuevamente como Spider-Man en otro proyecto de Marvel

Sony todavía no detalla sus planes para las películas live-action de Spider-Man, pero mientras una Spider-Man 4 con Tom Holland estaría en las ambiciones del estudio, al menos del lado actoral la puerta estaría abierta para que otra versión de Spidey regrese a la pantalla grande.

Después de todo en una reciente conversación con el sitio web de Marvel, Tobey Maguire indicó que estaría dispuesto a aparecer nuevamente como Spider-Man en otro proyecto de Marvel.

En el contexto de la promoción de Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, un libro sobre la cinta, Maguire fue consultado sobre su reacción ante la invitación a esa película.

“Cuando me llamaron inicialmente, yo estaba como ¡por fin!”, señaló el actor. “Recibí la llamada e inmediatamente me abrí para venir a hacer esto. No sin nervios, ya sabes, ‘¿Cómo será esto y cuál será la experiencia?’ ¿Pero llegar a aparecer con gente hermosa, talentosa y creativa y actuar juntos? Es como, ‘¡Sí!’ Es divertido y emocionante”.

De ahí en más el protagonista de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi planteó que como su experiencia fue bastante buena estaría dispuesto a repetirla.

“Me encantan estas películas y me encantan todas las sagas diferentes. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: ‘¿Aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’ sería un ‘¡sí!’ Porque ¿por qué no querría hacer eso?”, afirmó.

Por ahora no hay detalles sobre posibles planes formales para mostrar al Spider-Man de Maguire en otros proyectos de Marvel Studios o Sony, pero quién sabe quizás podamos ver al personaje en un cameo en las entregas animadas de Spider-Verse o incluso Avengers: Secret Wars aunque por ahora esos son solo anhelos.