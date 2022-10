Un rumor dice que la Spider-Man 4 de Tom Holland llegaría en 2024

Sony todavía no establece qué hará con Spider-Man en el terreno del live-action siguiendo lo que fue el cierre de la primera trilogía de la versión del héroe interpretada por Tom Holland. Pero mientras reportes anteriores sostienen que el estudio no solo querría realizar más cintas en esa línea, sino que también pretendería volver a contar con Holland, Zendaya y el director Jon Watts, un nuevo rumor dice que el estudio ya tendría en la mira una fecha para el debut de Spider-Man 4.

De acuerdo al portal The Cosmic Circus, la película de Spidey que seguiría a Spider-Man: No Way Home se estrenaría en cines el 12 de julio de 2024 en Estados Unidos.

Si bien esto es un rumor y todavía no es prudente comenzar a contar los días para la película, aquella fecha coincidiría con los estrenos anteriores de las primeras dos películas de esta saga de Spider-Man, además de enmarcarse plazo relativo entre cada entrega. Recuerden que mientras Spider-Man: Homecoming debutó en junio 2017, Spider-Man: Far From Home se presentó en julio de 2019 y Spider-Man: No Way Home llegó en diciembre de 2021.

Por ahora no hay un elenco ni un equipo creativo ligado a Spider-Man 4, pero eso no ha evitado que proliferen rumores sobre la propuesta de la cinta. De hecho, en paralelo a esta rumoreada fecha de estreno el reporte de The Cosmic Circus dice que Spider-Man 4 tendría un tono más de héroe callejero y podría seguir a Peter Parker mientras lidia con las consecuencias de los eventos de Daredevil: Born Again, la serie que contará con Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Kingpin.

Sin embargo, nada de eso está comprobado y por ahora solo se puede afirmar que si efectivamente Spider-Man 4 debutara en julio de 2024 el calendario del MCU para ese año quedaría así:

Daredevil: Born Again (Serie) - inicios de 2024

Capitán América: Nuevo Orden Mundial (Película) - marzo de 2024

Spider-Man 4 - 12 de julio 2024 [rumor]

Thunderbolts (Película) - 26 de julio de 2024

Blade (Película)- septiembre de 2024 [por cortesía del nuevo cambio en el calendario de estrenos

Deadpool 3 (Película) - noviembre de 2024

Spider-Man: Freshman Year (Serie (Serie no canónica )- 2024

Marvel Zombies (Serie) - 2024

Pero por ahora queda esperar para ver si finalmente tendremos una saga de Spider-Man que llegue a las cuatro películas.