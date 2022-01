Tom Holland dice que la búsqueda de un director para la película de Uncharted fue “un proceso interesante, en el que no me gustaría estar de nuevo”

Pese a que finalmente Ruben Fleischer (Venom, Zombieland) fue el encargado de concretar el proyecto que se estrenará el próximo mes de febrero, durante todo su proceso de desarrollo la película de Uncharted estuvo vinculada a varios directores incluyendo a Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), Travis Knight (Bumblebee) y Shawn Levy (Free Guy), entre otros.

En ese sentido, considerando que Tom Holland fue anunciado como el protagonista de la película de Uncharted el mismo año que se estrenó su primera película en solitario como Spider-Man, inevitablemente el actor fue consultado sobre el extenso desarrollo de esta adaptación de la saga de videojuegos de Naughty Dog.

Concretamente, en una entrevista con Total Film (vía Games Radar+), Holland reconoció que todo el proceso para dar con un director fue muy complejo y aparentemente no es algo que quiera volver a experimentar.

“Algunos de (los directores) vinieron y tenían ideas que no nos gustaban, que simplemente no encajaban con los personajes, y tuvimos que pasar a otras personas. Nos inspiramos en todos. Había variaciones muy diferentes de Drake y variaciones muy diferentes de Sully. Algunas personas preferían hacer el juego, algunas personas querían hacerlo completamente diferente al juego”, dijo Holland. “Fue un proceso interesante, uno en el que no me gustaría estar de nuevo. Es bastante estresante buscar un director”.

Por ahora se desconoce qué planea hacer Sony tras el estreno de la película de Uncharted, pero parece que Holland no quiere que el desarrollo sea igual de complejo en una potencial secuela.

Uncharted se estrenará el 17 de febrero y, de la mano de su conversación con Holland, Total Film reveló un par de nuevas fotos de la película que puedes ver a continuación.