Turning Red, la próxima película de Pixar, se estrenará directamente en Disney Plus

Si creían que la práctica de estrenar películas hechas para el cine directamente en el streaming se había terminado con el 2021, Disney quiere que tengan claro que todavía no desecha por completo a esa estrategia de estreno.

Así, mientras Warner Bros insiste que no volverá a sus estrenos simultáneos en 2022, la Casa de Mickey anunció que la próxima película de Pixar se estrenará directamente en Disney Plus.

De acuerdo a lo que publicó la propia compañía en redes sociales, Turning Red llegará el próximo 11 de marzo a Disney Plus y los suscriptores de ese servicio podrán ver la película sin pagar un costo adicional.

Para quienes llevan la cuenta, Turning Red será la tercera película de Pixar en estrenarse directamente en el streaming tras Soul y Luca. Un movimiento que no deja de ser llamativo considerando que aparentemente en el estudio de animación se habrían molestado por la estrategia de estreno de Luca. Todo mientras Disney llevó al cine a Ron’s Gone Wrong de 20th Century Studios y Encanto de Walt Disney Animation Studios.

Pero Disney justificó esta decisión apuntando al estado de “recuperación” para las películas familiares.“Los suscriptores de Disney Plus de todo el mundo acogieron con entusiasmo ‘Soul’, ganadora de un premio de la Academia, y ‘Luca’, aclamada por la crítica, cuando se estrenaron exclusivamente en el servicio y estamos ansiosos por presentarles la próxima película increíble de Pixar ‘Turning Red’”, dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media & Entertainment Distribution a Variety. “Dada la demora en la recuperación de la taquilla, en particular para las películas familiares, la flexibilidad sigue siendo el núcleo de nuestras decisiones de distribución, ya que priorizamos la entrega del contenido incomparable de The Walt Disney Company a audiencias de todo el mundo”.

Turning Red solo será conocida como Red en Latinoamérica y su trama se enfocará en una niña que se puede convertir en un panda rojo cuando desata sus emociones. La película fue dirigida por Domee Shi (Bao)y su elenco en inglés contará con las voces de Sandra Oh y Rosalie Chiang.