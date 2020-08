Two Popes y Bird Box son parte de los títulos de Netflix que puedes ver gratis

Si no eres suscriptor de Netflix y estás en busca de una película o una serie para disfrutar durante esta semana, el popular streaming tiene una propuesta que te podría interesar.

Actualmente Netflix está ofreciendo varios títulos de su catálogo para que los usuarios que no son parte de su servicio puedan verlos de manera gratuita.

De acuerdo a lo consignado por el propio streaming, dichos títulos contemplan a películas como Murder Mystery, The Boss Baby: Back in Business, Bird Box y The Two Popes. Además de los primeros episodios de series como Stranger Things, Elite, Love is Blind, Our Planet, Grace and Frankie y Now they see Us.

Según el streaming, para disfrutar de estos títulos los interesados no necesitan crear una cuenta de Netflix y solo tienen que contar con un computador o dispositivo Android conectado a internet.

En ese sentido, es preciso señalar que el streaming advierte que en esta iniciativa “no se admiten los navegadores para iOS”.

Evidentemente esta oferta de títulos gratuitos de Netflix es una estrategia de la plataforma para conquistar a posibles nuevos suscriptores y aunque en ese sentido no es una propuesta inédita, probablemente será bienvenida por varias personas.

Para revisar los títulos que se pueden ver gratis en Netflix solo tienes que pinchar aquí.