Un actor y un juguete quieren potenciar los rumores sobre la supuesta aparición de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home

Si después del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home comenzaron a dudar sobre uno de los rumores más persistentes en torno a la película, J. B. Smoove quiere que sigan creyendo que Tobey Maguire podría aparecer en la nueva cinta de Spidey.

Como recordarán Smoove interpreta a Julius Dell, uno de los profesores de Peter Parker en las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland. En ese sentido, como el actor no solo participó de Spider-Man: Far From Home sino que también será parte de Spider-Man: No Way Home, desde el portal The Illuminerdi no dudaron en aprovechar una entrevista para preguntarle por esa última cinta.

Así, en primer lugar, Smoove no solo fue consultado respecto a los sentimientos de su personaje tras la revelación de la identidad secreta de Peter Parker, sino que también le preguntaron respecto a cuál de los villanos de la película lo entusiasmaba más.

“Hombre, por supuesto que el regreso de Jamie Foxx, cariño ¡Vamos, qué pasa, Jamie! Ese es mi amigo, estoy emocionado, estoy muy emocionado por eso”, sentenció el actor respecto a la última pregunta.

Jamie Foxx interpretó a Electro en The Amazing Spider-Man 2, la segunda entrega de la saga protagonizada por Andrew Garfield, y su regreso en el contexto de Spider-Man: No Way Home es algo que se ha anticipado durante meses.

Pero aunque las declaraciones de Smoove ratificarían una vez más que Foxx será parte de Spider-Man: No Way Home, lo más llamativo de sus comentarios tiene que ver con Tobey Maguire. Después de todo al ser consultado directamente sobre qué actor quiere ver como Spidey junto a la versión del arácnido de Holland, Smoove simplemente dijo: “Tobey Maguire, por supuesto, hombre”.

Claramente eso podría parecer una confirmación del regreso de Maguire en la próxima película de Spider-Man, pero teniendo en cuenta cómo se formuló la pregunta parece pertinente dejar un espacio para las dudas.

No obstante, tampoco se puede descartar de plano una aparición de Maguire en Spider-Man: No Way Home ya que, además de los rumores previos, durante esta semana también se dio a conocer un supuesto juguete de la película que revelaría con todo y traje al protagonista de la trilogía de Sam Raimi además de calificarlo como una “variante de Spider-Man”.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en diciembre.