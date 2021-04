Un área del mapa convierte en zombies a los jugadores de Call of Duty: Warzone

La presencia de zombies ha comenzado a hacerse notar en Call of Duty: Warzone y ahora una nueva actualización del juego hace que los jugadores se transformen ellos mismos en muertos vivientes.

Segun hicieron notar desde PC Gamer, Verdansk ahora tiene dos áreas, Shipwreck y Prison, que en el mapa aparecen marcadas como radioactivas. Si el jugador se dirige a estos lugares comenzará a recibir daño como si estuviera fuera del círculo y, si muere de esta forma, reaparecerá como un zombie.

Al igual que se vio en modalidades anteriores, el jugador zombie puede saltar muy lejos y correr a grandes velocidades, y cuenta con ataque cuerpo a cuerpo y un par de armas especiales. Sn embargo, es mas vulnerable, no puede usar escudos y no pasará por el Gulag si es que es abatido. Además, esto no funciona en el modo individual, por lo que es necesario tener compañeros de equipo.

Call of Duty: Warzone prepara la llegada de su tercera temporada y han estado tanteando un posible evento nuclear, lo que podría relacionarse con la creciente presencia de zombies en el mapa.