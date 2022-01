Un bebé que lanza rayos láser marca el primer adelanto de Diabolical, el spin-off animado de The Boys

Aunque ya está claro que los fanáticos de The Boys tendrán que esperar hasta junio para el regreso de la serie, parece que antes de volver con la historia de The Seven, Hughie, Butcher y compañía la audiencia podrá ver un poco más del mundo de esta adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson de la mano de Diabolical.

The Boys: Diabolical fue anunciado en diciembre del año pasado como un nuevo spin-off de la serie que, a diferencia de aquella apuesta enfocada en superhéroes universitarios, tendrá un carácter animado y se presentará como una apuesta de antología al estilo de Animatrix.

Pero aunque en el anuncio se fijaron bases como que Diabolical tendría ocho capítulos en su primera temporada, hasta ahora no se habían revelado vistazos detallados a su animación ni tampoco se había establecido su fecha de estreno. Sin embargo, eso cambió esta semana y de la mano de un teaser Amazon Prime Video reveló que esta nueva serie llegará el 4 de marzo a su servicio.

Pero quizás eso no es lo más llamativo de este avance ya que como podrán ver de la mano de un bebé que lanza rayos láser el breve teaser deja claro cómo será la animación y el tono de Diabolical.

The Boys: Diabolical fue desarrollada por Titmouse Studio (Star Trek: Lower Decks) y se presentará en marzo mediante Amazon Prime Video.