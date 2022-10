Un estudio que trabajó en What If…? animará la nueva película de Avatar: The Last Airbender

Avatar: The Last Airbender es una serie que no solo destacó por su historia, personajes y construcción de mundo, ya que también consiguió cautivar a muchos fanáticos con su estilo de animación y calidad en ese aspecto.

En ese sentido, uno de los aspectos claves para las nuevas películas de la franquicia precisamente será la factura de su propuesta y finalmente sabemos qué compañía tendrá la misión de realizar esa tarea.

Esta semana Variety reveló que el estudio Flying Bark Productions será el encargado de animar la primera de las cuatro películas de Avatar: The Last Airbender que planean concretar Avatar Studios, Paramount Animation y Nickelodeon Animation.

Flying Bark tiene sedes en Bélgica y Australia. Todo mientras su trabajo ha figurado en producciones como What If…? de Marvel Studios donde hizo el episodio nominado al Emmy “What If… Dr Strange Lost His Heart Instead of His Hands?”, además de otras entregas como Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles y Glitch Techs

Pese a que aún no hay una sinopsis, se espera que esta película de Avatar: The Last Airbender siga a Aang y sus amigos tiempo después del final del programa original y será dirigida por Lauren Montgomery mientras que Bryan Konietzko y Michael DiMartino, los creadores de la serie, serán productores.