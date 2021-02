Un hombre fue arrestado en Japón por amenazas de muerte a Square Enix

Según reporta el sitio japonés TBS News (traducido aquí), un hombre de la prefectura de Saitama en Japón fue arrestado luego de enviar repetidamente mensajes con amenazas de muerte al estudio Square Enix.

El hombre de 39 años envío 37 mensajes desde noviembre pasado en los que inicialmente pedía ayuda para ganar en el juego Dragon Quest of the Stars, en los que finalmente dijo “voy a matar al que organizó este engaño”. Una vez arrestado, confesó haberse enojado porque no podía ganar el juego.

Según recoge Kotaku, esta no es la primera vez que en Square Enix reciben amenazas de muerte. En 2019, un hombre de 25 años dijo haber gastado casi $1800 dólares en loot boxes y no obtuvo el ítem que deseaba, tras lo cual envío mensajes de amenaza por los cuales fue arrestado.

Ese mismo año, otro hombre frustrado con un juego fue detenido luego de amenazar con “repetir lo de Kyoto Animation”, en referencia al incendio que destruyó el estudio de animación.