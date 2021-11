Un integrante del equipo de Indiana Jones 5 falleció en Marruecos

El rodaje de Indiana Jones 5 ha sido impactado por una tragedia. Según reporta Deadline, Lucasfilm confirmó la muerte de Nic Cupac en el contexto de la producción de la película.

Cupac tenía 54 años y se desempeñaba como grip en la segunda unidad de la nueva película de Indiana Jones. Durante el rodaje de la cinta en Marruecos, Cupac se estaba alojando en un hotel en la ciudad de Fez y aunque su causa de muerte aún no es comunicada de manera oficial, su cuerpo habría sido encontrado en su habitación.

“Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Nic Cupac, un colega increíblemente talentoso y miembro de la comunidad cinematográfica que extrañaremos mucho”, señaló un vocero de Lucasfilm.

A lo largo de su carrera Cupac trabajó en varias películas incluyendo a Star Wars: The Last Jedi y Solo: A Star Wars Story para Lucasfilm, además de Cruella, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Jurassic World: Fallen Kingdom y Venom: Let There Be Carnage.

De acuerdo a The Sun, el primer medio que reportó la muerte de Cupac, se cree que su muerte habría sido por causas naturales. En ese sentido, desde Deadline también recalcan que pese a que la familia no divulgó la causa exacta de la muerte de Cupac, su deceso no estaría relacionado con la producción de la película.

La lamentable muerte de este integrante del equipo de producción se suma a otras complicaciones- menores en perspectiva- que ha enfrentado la próxima película de Indiana Jones e implican desde la pandemia y la lesión que sufrió Harrison Ford hasta todo el tiempo que pasó para que la cinta lograra despegar.