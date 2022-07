Un meme de Taylor Swift inspiró a las cabras de Thor: Love and Thunder

En 2013, cuando todavía existía solo una versión del álbum Red de Taylor Swift, una particular interpretación del tema “I Knew You Were Trouble” se comenzó a propagar por internet. Fiel a un humor de la era previa a TikTok, en YouTube se publicó un clip que aunque arrancaba mostrando el coro original de la canción de 2012 eventualmente reemplazaba la voz de Swift por una cabra gritona.

Bueno, el tiempo ha pasado y aunque ese meme perfectamente pudo quedar en el olvido de la mano del lanzamiento de Red (Taylor’s Version) durante el año pasado, ahora reflotó por cortesía de Thor: Love and Thunder.

Resulta que en una entrevista con Hits Radio el director de la cuarta película de Thor, Taika Waititi, finalmente recordó que aquel meme de “I Knew You Were Trouble” fue lo que lo inspiró para que Toothgrinder y Toothgnasher, las cabras mágicas que Thor recibe en la película, fueran bastante chillonas.

En una entrevista paralela con Insider, Waititi explicó que no era la idea original que las cabras fuesen gritonas ya que en los cómics de Marvel esa no es una característica distintiva de esos animales mágicos. No obstante, alguien en Marvel puso sobre la mesa el video y al director le encantó la idea.

“Nunca tuvieron la intención de aparecer gritando. Las cabras siempre iban a estar ahí porque están en los cómics, pero no sabíamos cómo sonarían. Luego, alguien en post-producción encontró este meme de una canción de Taylor Swift que tiene cabras gritando. Ni siquiera sabía que existía. Así que escuché a las cabras gritando y sentí que era asombroso. Mucha gente piensa que soy yo quien grita. No lo soy”, aseguró el Waititi.

“Creo que uno de los proveedores que estaba haciendo las cabras generadas por computadora, simplemente agregó la canción de Taylor Swift ‘I Knew You Were Trouble’, pero la hecha por fans con los sonidos de cabra, y pensamos que era muy divertida”, añadió. “Así que era solo una toma de cómo iban evolucionando las criaturas generadas por computadora, no estaba destinado a la película ni nada, solo era una actualización. Y los gritos eran increíbles”.

Finalmente Waititi y Marvel Studios decidieron que las cabras debían sonar así en la película y el resto es historia.

Por supuesto, aunque esta no es una conexión indirecta con Swift, probablemente es el vínculo más firme que existe entre la cantante y el MCU hasta la fecha más allá de las intenciones de algunos fans por hacerla canon en Ms. Marvel o todas las bromas por el anuncio de Lover cerca de la fecha de estreno de Avengers: Endgame.