Un nuevo juego de Tomb Raider está en desarrollo en Unreal Engine 5

Durante la jornada de este martes desde Epic Games lanzaron Unreal Engine 5, y junto con esto, es que Crystal Dynamics, los desarrolladores de Tomb Raider, dieron a conocer que ya están trabajando en un nuevo juego de la franquicia utilizando el motor gráfico de la compañía.

Durante la presentación, el gerente general de Crystal Dynamics, Dallas Dickinson, apuntó que “Crystal Dynamics se enorgullece de ser parte del lanzamiento de Unreal Engine 5. Este nuevo motor se traduce en una narración de nivel superior en las experiencias de juego”, agregando que “Y es por eso que estamos encantados de anunciar hoy que acabamos de comenzar el desarrollo de nuestro próximo juego Tomb Raider impulsado por Unreal Engine 5″.

Aunque el juego recién comienza su desarrollo, desde la compañía señalaron que “nuestro objetivo es ampliar los límites de la fidelidad y ofrecer la experiencia de acción/aventura cinematográfica de alta calidad que los fans merecen tanto de Crystal Dynamics como de la franquicia Tomb Raider. No podemos esperar para emprender este viaje juntos”.

Cabe recordar que el último juego que tuvo la saga fue Shadow of the Tomb Raider, el cual se lanzó en 2018, y venía a completar la trilogía que comenzó en 2013 con Tomb Raider y continuó en 2015 con Rise of the Tomb Raider.