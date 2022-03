Un nuevo State of Play fue anunciado para el 9 de marzo

El próximo State of Play de PlayStation se llevará a cabo este 9 de marzo. En una publicación, la compañía japonesa anuncio que la transmisión tendrá “nuevas revelaciones y actualizaciones llamativas para los títulos de PS5 y PS4″.

La presentación durará 20 minutos y comenzará a las 19:00 de la tarde en horario de Chile. El espectáculo, tendrá un “un enfoque especial en destacar los grandes juegos de algunos de nuestros queridos editores japoneses, aunque también tendrá algunas actualizaciones de otros desarrolladores ubicados en todo el mundo”.

Si bien, no se sabe qué sorpresa podría traer PlayStation, muchos especulan un adelanto de God of War Ragnarok que encaja con lo que la compañía promete ofrecer. Además de que el título de Santa Monica Studio tiene previsto llegar este año, no sería impensado mostrar una actualización del juego. Si se toma en cuenta a los editores japoneses, posiblemente se muestre algo de Ghostwire Tokyo que se estrenará el 22 de marzo, e incluso algo de Final Fantasy XVI que actualmente se encuentra en desarrollo.

El State of Play lo podrás ver a través de Youtube o Twitch.