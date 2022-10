Un póster falso con Tom Holland como Link se viralizó y generó polémica por el supuesto casting de una serie live-action de The Legend of Zelda

¿Que harían si tuviesen tiempo libre y ganas de probar el alcance de programa de inteligencia artificial? Esa es una pregunta que se puede responder de varias maneras pero que un usuario identificado como Dan Leveille decidió contestar realizando su propio casting para una versión live-action de The Legend of Zelda amparada por Netflix.

Por supuesto, en estos minutos no se estaría desarrollando un proyecto de ese tipo (aunque existieron rumores de su avance y cancelación), pero como con el avance de la película animada de Super Mario Bros no parece una posibilidad descabellada, el post de Leveille tomó un inesperado impulso.

Resulta que Leveille compartió mediante Facebook y Twitter una tanda de pósters que hizo utilizando al programa de inteligencia artificial Dall-e mezclado con otro software similar llamado Midjourney, además de la ayuda de herramientas como Tencent ARC,y lo que reconoce como una buena dosis de Photoshop. Todo para concretar afiches que imaginan a Tom Holland como Link, Emma Watson como Zelda, Idris Elba como Ganon y hasta Danny de Vito como Tingle, entre otros.

Evidentemente con los nombres repetidos de famosos que suelen rondar en los fancasts (no para Zelda pero para un montón de otras cosas), esto no era más que una humorada. No obstante, no todos lo entendieron así y en plataformas como Twitter algunos cayeron con la publicación y otros no dudaron en expresar sus reclamos ante la mera idea de ese elenco y especial Holland como Link.

“Netflix consiguió a Tom Holland para interpretar a Link en la serie de Zelda”.

“No quiero decir nada de esto como un insulto a Tom Holland, pero si hicieran una serie live-action de Zelda y lo eligieran como Link, simplemente no lo vería. Aunque Devito Tingle es una opción de primer nivel”.

“Si veo a Tom Holland como Link una vez más, comenzaré el apocalipsis”.

“Dejen de poner a Tom Holland como Link en mi tl...por favor.. .no puedo soportarlo... es un constante susto tras susto”

“No queremos un live action de Zelda y NO QUEREMOS QUE TOM HOLLAND interprete a LINK SI SUCEDE POR FAVOR NO”.

Pero nada de eso es real y, aunque un fanart anterior de Leveille para Legend of Zelda hizo caer a varios según un reporte de Kotaku, por ahora Tom Holland solo seguiría siendo Spider-Man y Nathan Drake para el cine.