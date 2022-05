Un primer vistazo a Three Thousand Years Of Longing, lo nuevo de George Miller

Este viernes se lanzará el primer tráiler oficial de Three Thousand Years Of Longing, la nueva producción dirigida por George Miller, el elogiado responsable de la saga de Mad Max.

Pero antes de que se concrete esa presentación, el estudio MGM lanzó un primer acercamiento que entrega una sucesión de imágenes que solo tantean parte de la épica historia de amor que de una u otra forma involucrará a un genio y un salto entre diferentes eras de la humanidad.

El siguiente es el avance en cuestión.

La película es protagonizada por Idris Elba, quien es el primer rostro presentado en el avance, ya que interpreta a un genio, un Djinn. Claro que al comienzo vemos como es absorbido al interior de una especie de lámpara.

Junto a él también estará la actriz Tilda Swinton, quien interpretará a una académica que recibe una propuesta en la ciudad de Estambul: obtener tres deseos a cambio de su libertad. Pero como es una científica, no solo pone en duda esa posibilidad, sino que también tiene claro los peligros de las cuentos que hablan de los peligros de los deseos. A partir de ahí, el Djinn le contará historias fantásticas de su pasado, para luego dar paso a un deseo de la académica que los sorprenderá a ambos.

La película se basa en el relato corto “The Djinn in the Nightingale’s Eye” de A.S. Byatt y es escrita y dirigida por George Miller.