Un renovado traje para Kamala Khan es el foco de las nuevas fotos del rodaje de The Marvels

En medio de reportes que apuntan a un posible final de las filmaciones, durante esta semana finalmente surgieron las primeras imágenes del rodaje de The Marvels.

Para bien o para mal estas fotos no revelan mucho sobre la trama de la secuela de Capitana Marvel y mientras Carol Danvers no aparece en ninguno de los registros, solo se puede apreciar a Kamala Khan/ Ms. Marvel en lo que parece ser un planeta que no es la Tierra y donde habría presencia de algunos kree.

En ese sentido, quizás lo más llamativo de estas imágenes es que confirman que Kamala Khan tendrá un nuevo traje en The Marvels y aparentemente no continuará usando el atuendo de superhéroe que empleará en sus primeras aventuras en el contexto de su serie para Disney Plus.

Si bien aún no hay muchas imágenes al respecto, aquí pueden comparar el traje que Kamala usará en su serie con el que vestirá en The Marvels.

The Marvels será dirigida por Nia DaCosta (Candyman) y, además de contar con Brie Larson como Carol Danvers/ Capitana Marvel, incluirá a Teyonah Parris como Monica Rambeau, Iman Vellani como Kamala Khan, Zawe Ashton como una villana que aún no es revelada, y también contemplaría otra aparición de Samuel L. Jackson como Nick Fury.

Después de un reciente ajuste en los planes el estudio, el estreno de The Marvels está fijado para febrero de 2023. Todo mientras se espera que la serie de Ms. Marvel llegue a Disney Plus en el segundo trimestre de 2022.