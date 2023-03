Un reporte apunta a que el E3 podría ser cancelado

Un reciente reporte aputna a que la próxima edición del E3, programada para realizarse en el Convention Center de Los Ángeles entre el 13 y el 16 de junio, podría ser cancelado.

Cabe recordar que varias compañías de videojuegos se han restado de participar del evento, la última de estas Ubisoft que finalmente dijo que no estaría presente.

En este contexto, es que Andy Robinson, editor del sitio de videojuegos, VGC, se refirió al respecto señalando que “A menudo es difícil separar los hechos de las conjeturas en el E3, pero, como era de esperar, no estoy escuchando nada bueno. No me sorprendería en absoluto si se cancela esta semana, pero espero que no sea así”.

Para este año, el evento estará dividido en dos, por un lado los Industry Days del 13 al 15 de junio, y luego los Gamers Days, enfocados en el público en general, del 15 al 16 de junio.

Junto con Ubisoft, entre las marcas que han dicho que no participarán del evento están Microsoft y Nintendo.