Un reporte sostiene que Andrew Garfield definitivamente volverá al MCU

Un nuevo reporte indicó que Andrew Garfield, quien ya interpretó a Peter Parker en las películas de la saga The Amazing Spider-Man, ya fue contactado por Kevin Feige - justo antes de la huelga en Hollywood - para tantear si le interesaba participar en “Secret Wars”, el gran evento que pondrá fin a la actual etapa del universo de Marvel Studios.

Aunque los reportes del insider @CanWeGetSomeToast en Twitter han sido relativamente confiables en el pasado, aún no hay confirmación oficial por parte de Garfield, Marvel ni Disney sobre este supuesto interés.

No obstante, la exitosa aparición del actor en “Spider-Man: No Way Home” elevó el interés para ver de regreso a su trágica versión del trepamuros.

Tengan en cuenta que a pesar de que “The Amazing Spider-Man” y su secuela tuvieron un relativo éxito en taquilla, ya que no lograron opacar a la etapa previa dirigida por Sam Raimi, aquellas películas fueron ampliamente criticadas. Sin embargo, Garfield siempre fue elevado como el gran punto de redención de aquellas producciones dirigidas por Marc Webb.

Tegan en cuenta que una tercera película liderada por Garfield, que involucraba al simbionte, fue finalmente cancelada, siguiendo la línea de las secuelas que Sony decidió no concretar. Por ejemplo, ese también fue el caso de una Spider-Man 4 con Tobey Maguire que iba a involucrar a The Vulture como villano.