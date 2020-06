Un rumor apunta a la supuesta apariencia que tendría Ahsoka Tano en The Mandalorian

El final de Star Wars: The Clone Wars marcó el cierre de una etapa para la historia de Ahsoka Tano, sin embargo, el legado del querido personaje continuará expandiéndose en la televisión de la mano de la próxima temporada de The Mandalorian.

Allí la famosa aprendiz de Anakin Skywalker será interpretada por Rosario Dawson (Daredevil) y finalmente hará su debut en el terreno de los live-action.

En ese sentido, pese a que aún no se conocen muchos detalles sobre la anticipada participación de Ahsoka en The Mandalorian, desde el sitio Star Wars News aseguran que tendrían algunos antecedentes sobre cómo lucirá el personaje en la serie comandada por Jon Favreau.

Ante todo este rumor sostiene que Ahsoka se presentará vistiendo “una túnica con una capucha gris oscuro y tendrá un aspecto mucho más similar a su aparición final en The Clone Wars que a su aparición al estilo de Gandalf the White al final de Rebels, a pesar de que esa fue la última vez que la vimos en la línea de tiempo del canon antes de The Mandalorian”.

El supuesto reporte añade que, pese a que inicialmente Ahsoka aparecerá con su cabeza cubierta, eventualmente los lekku que marcan su característica apariencia se verán en la versión live-action.

Por ahora no hay antecedentes oficiales sobre el rol que tendrá Ahsoka en la segunda temporada de The Mandalorian y aunque los reportes previos apuntan a que no será una aparición muy grande en cuanto al tiempo en pantalla, Star Wars News dice que ella “aparecerá para pelear” y compara la envergadura de su participación en la serie con la cantidad de tiempo en pantalla de Luke Skywalker en The Last Jedi.

Finalmente el reporte dice que Ahsoka portaría un lightsaber azul en la serie y no aparecerían las versiones blancas que usó en Rebels. El reporte no aclara si Ahsoka tendrá uno o dos lightsabers azules y solo especula que esto representaría otro hito en la historia del personaje y su relación con las costumbres Jedi.

La segunda temporada de The Mandalorian todavía planea estrenarse en octubre de este año.