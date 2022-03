Un rumor dice que el primer tráiler de Avatar 2 podría presentarse junto a Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Aunque hasta la fecha se han revelado algunas imágenes y varios detalles sobre la trama general de Avatar 2, 20th Century Studios todavía no muestra un tráiler para la esperada película con la que James Cameron pretende continuar la historia sobre Pandora que presentó en 2009. Sin embargo, pese a que Disney aún no señala nada a nivel oficial, eso podría cambiar durante el próximo mes de mayo.

Como ya tienen claro los fanáticos de Marvel Studios, este 6 de mayo se concretará el estreno en Estados Unidos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la siguiente entrega del MCU que no solo retomará las aventuras de personajes como Stephen Strange y Wanda Maximoff, sino que pretende seguir explorando el tema del Multiverso. Pero aunque Benedict Cumberbatch tiene grandes expectativas para la recaudación de la película, Disney querría asegurarse de que sea un éxito y para ello, según The Ankler, estaría tramando presentar al primer avance de Avatar 2 antes de las funciones de la secuela de Doctor Strange.

Particularmente el reporte de The Ankler (vía David Chen) sostiene que “un adelanto de Avatar 2 de algún tipo debutará frente a la secuela de Doctor Strange de Marvel Studios”. Todo con el propósito de “replicar el éxito que Sony tuvo con Spider-Man: No Way Home”.

De acuerdo a cifras de Box Office Mojo, hasta el momento Spider-Man: No Way Home ha recaudado $1,884 mil millones de dólares a nivel mundial desde su estreno a mediados de diciembre de 2021, por lo que es evidente por qué Disney quiere intentar que su nueva película de Doctor Strange consiga números de ese tipo y estaría dispuesto a utilizar el esperado primer vistazo a Avatar 2 para crear aún más anticipación en torno a la cinta.

Pero por ahora no hay nada oficial y mientras Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará en mayo, Avatar 2 finalmente se presentará en diciembre.