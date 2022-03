Benedict Cumberbatch espera que Doctor Strange In The Multiverse Of Madness tenga un éxito al nivel de Spider-Man: No Way Home

Benedict Cumberbatch está muy esperanzado con Doctor Strange In The Multiverse Of Madness y es que aunque la película ha tardado más de lo presupuestado en llegar a los cines, se rodó en plena pandemia, e incluso experimentó un cambio de director al inicio de su desarrollo, el actor detrás del héroe titular confía que la producción dirigida por Sam Raimi podría convertirse en todo un éxito.

El intérprete de Doctor Strange habló con la revista Empire para su número enfocado en la próxima película de Marvel Studios y, al abordar qué espera de su segunda incursión en solitario como el cirujano con habilidades mágicas, planteó que cree que la película podría tener una recepción tan buena como Spider-Man: No Way Home, la entrega más reciente del MCU que hasta la fecha ha recaudado $1.86 mil millones de dólares.

“Es una gran, gran película”, dijo Cumberbatch. “Va a ser un alboroto absoluto. Y si logra el nivel de ambición que tiene, vamos a tener un éxito al nivel de Spidey. Ahí tienes, pondré mi bandera en la arena”.

Si bien hasta ahora Marvel Studios no ha confirmado mucho al respecto, se espera que Doctor Strange In The Multiverse Of Madness cuente con una buena dosis de cameos y sorpresas por cortesía del Multiverso. Así, mientras ya es un hecho que veremos al Profesor X de Patrick Stewart, hay rumores que apuntan a viejos conocidos y nuevos personajes que llegarían al MCU con esta apuesta.

Pero aunque con eso sería fácil perder el foco, Cumberbatch promete que esta película no se olvidará que su protagonista es Doctor Strange.

“Hay un montón de cuentas y mucho autodescubrimiento. Strange es casi un extraño para sí mismo antes de que esta película se desarrolle y revele lo que, esencialmente, está en su naturaleza, que luego tiene que confrontar o resistir o caer o convertirse”, anticipó el actor. “Hay algunas ideas muy audaces y algunas pruebas extraordinarias para Strange y encuentros. Hay algunas conclusiones muy inesperadas”.

Además de Cumberbatch como el hechicero titular, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness contará con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/ Scarlet Witch e introducirá al MCU a Xochitl Gomez, como America Chavez. En ese sentido, las nuevas imágenes de la película que reveló Empire no solo muestran a Strange en una escena que adelantó el tráiler más reciente, sino que también adelantan que el hechicero y la niña que puede viajar a través de dimensiones serán detenidos. Todo mientras Sam Raimi tantea que la dinámica entre el personaje de Cumberbatch y America Chavez no será sencilla.

“Strange todavía está aprendiendo sobre el Multiverso”, dijo Sam Raimi. “Y aquí hay un personaje que realmente puede viajar a través de él. Es un sabelotodo todo el tiempo, y tener que aprender de una niña probablemente sea inteligente”.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness se estrenará en mayo.