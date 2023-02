Un rumor dice que el Spider-Man de Tom Holland aparecería en Across the Spider-Verse

Con un título como Spider-Man: Across the Spider-Verse, una de las principales promesas de la próxima película animada sobre Miles Morales será mostrar distintos mundos con héroes arácnidos. Así, hasta ahora se ha confirmado que la cinta realizada por Sony pasará por dimensiones como Munbattan, el hogar del Spider-Man de India; y el hogar de Spider-Woman, entre otros sitios.

Pero aunque con un par de mundos y la aparición de distintos arácnidos Across the Spider-Verse podría saldar fácilmente su promesa, un nuevo rumor dice que la película apostaría por profudnizar en su premisa multiversal con un llamativo cameo.

Después de todo, de acuerdo al reportero Jeff Sneider, Spider-Man: Across the Spider-Verse incluiría una aparición del Spider-Man de Tom Holland.

Concretamente durante el podcast The Hot Mic Sneider planteó que una razón del retraso en el estreno de Across the Spider-Verse habría sido el afán de incluir al Spidey de Holland en esa película porque una de las dimensiones a la que llegaría Miles Morales sería una dimensión live-action y allí aparecería la versión de Spider-Man/Peter Parker que Holland ha encarnado en el MCU desde Capitán América: Civil War en 2016.

El retraso al que se refiere Sneider probablemente es el cambio en la fecha de estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse que ocurrió tiempo atrás y dejó el estreno de la película para junio de 2023 en lugar de octubre de 2022. Pero aunque Sneider dice que este rumor sobre una aparición del Spider-Man del MCU estaría ligado con los otros reportes sobre el futuro de Holland como el personaje, por ahora no es algo que esté confirmado. De hecho, en estos momentos el principal sustento de esta información es un rumor previo que decía que la secuela de Into the Spider-Verse incluiría al Spidey de Holland además del Spider-Man del videojuego de PlayStation 4 2018 cuya aparición en la película ya fue confirmada.

Con o sin un cameo de Holland, Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en junio.