Nuevos artes conceptuales anticipan cómo se verán Spider-Punk, la hija de Peter B. Parker y el Spider-Man de India en Across The Spider-Verse

Si el nuevo tráiler de Spider-Man: Across The Spider-Verse no fue suficiente para ustedes, prepárense para revisar otros acercamientos a la película.

Este martes y siguiendo el debut del nuevo adelanto de Across The Spider-Verse, se dieron a conocer algunos artes conceptuales de la película que destacan a tres personajes que aunque no figuraron en ese tráiler serán parte de la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Ante todo se reveló un diseño que nos ofrece otro acercamiento a la caracterización que tendrá Hobie Brown/Spider-Punk en la cinta. Recuerden que Spider-Punk figurará en Across The Spider-Verse con la voz de Daniel Kaluuya (Get Out) y su look ya había sido tanteado por algunos juguetes.

Por otra parte también se divulgó un vistazo a Pavitr Prabhakar, el Spider-Man de India, cuya ciudad conocida como Munbattan será uno de los mundos que Miles Morales vistiará en su aventura multiversal.

Y finalmente también se compartió un vistazo a Mayday Parker, la hija de Peter B. Parker y Mary Jane Watson. Por ahora no hay detalles sobre el papel de Mayday en la cinta, pero al menos en el tráiler se puede ver que Peter B. Parker tiene un portabebé en su pecho.

Spider-Man: Across The Spider-Verse fue dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Su estreno está fijado para junio de 2023.

(Diseños vía Discussing Film)