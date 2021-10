Un rumor dice que Killian Scott podría interpretar a un personaje vinculado a los X-Men en la serie de Invasión Secreta

Aunque todo indica que la serie de Invasión Secreta ya habría comenzado sus filmaciones, aún no hay muchos detalles oficiales sobre el próximo proyecto de Marvel Studios. De hecho, más allá de algunos anuncios sobre el elenco y varios rumores, a estas alturas solo está claro que esta apuesta tomará como base al cómic del mismo nombre para abordar los planes secretos de los skrulls en la Tierra.

Así, ante la ausencia de información oficial, siguen surgiendo rumores sobre la propuesta de Invasión Secreta y particularmente durante esta semana el portal The Direct publicó un reporte que sostiene que el actor que Killian Scott podría interpretar a un personaje vinculado a los X-Men en esta nueva apuesta del MCU.

La participación de Scott en Invasión Secreta fue divulgada a comienzos de este año, sin embargo, en esa oportunidad no se reveló cuál sería su papel por lo que aunque todo esto está en el terreno de los rumores cabe señalar que esta información podría entrar en la categoría de spoilers.

De acuerdo a The Direct, Scott interpretará a un skrull en la serie de Invasión Secreta y particularmente dará vida Fiz, un personaje de esa raza extraterrestre que en los cómics de Marvel no solo es un mutante capaz de cambiar de tamaño, sino que además llegó a la Tierra en busca del Profesor X.

Fiz apareció por primera vez en los cómics en el marco de X-Men #95 en 1999 y en esa historia el equipo creativo comandado por Alan Davis y Tom Raney estableció que el personaje había sido exiliado por los skrulls debido a sus habilidades. Pero Fiz trató de buscar un lugar en la Tierra e incluso ayudó a los X-Men a pelear contra Apocalypse.

Por supuesto, como Marvel Studios todavía no incorpora a los X-Men a sus historias es muy probable que si este rumor llega a comprobarse Fiz tenga un origen un poco distinto a los cómics. No obstante, no deja de ser llamativo que un personaje (aunque sea menor) con un origen vinculado a los mutantes sea parte de un nuevo proyecto del MCU.

La serie de Invasión Secreta aún no tiene una fecha de estreno, pero su elenco contará con Ben Mendelsohn como Talos y Samuel L. Jackson como Nick Fury, además de Olivia Colman, Emilia Clarke y Kingsley Ben-Adir en papeles que aún no son revelados oficialmente.