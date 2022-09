Un rumor dice que Netflix filmaría de manera consecutiva a la cuarta y la quinta temporada de The Witcher

Netflix todavía no estrena la tercera temporada de The Wicther, sin embargo, un nuevo reporte sostiene que el streaming no solo estaría preparado para renovar el programa para un cuarto ciclo, sino que también tendría planes para una quinta entrega.

Concretamente, de acuerdo a un reporte del portal Redanian Intelligence, Netflix planearía renovar a The Wicther para una cuarta y una quinta temporada.

Y, como si eso no fuese suficiente, este reporte dice que el streaming pretendería “hacer que la temporada 4 y la temporada 5 sean consecutivas, tanto en la escritura como en la filmación”.

Es decir, aunque es probable que Netflix no estrene la cuarta y la quinta temporada de The Wicther al mismo tiempo, la espera entre ambos ciclos no sería mucha ya que su producción se desarrollaría sin interrupciones.

Pero aunque no cuesta imaginar que Netflix quiera seguir explorando la historia de Geralt de Rivia, por ahora nada de eso está confirmado y lo único claro es que el tercer ciclo de The Witcher ya habría finalizado su rodaje.