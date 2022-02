Un set de LEGO podría anticipar apariciones de dos populares personajes del MCU en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Los rumores en trono a Doctor Strange in the Multiverse of Madness no se detienen y después de que durante el fin de semana comenzara a circular un reporte sobre la supuesta presencia de un querido mutante en la próxima película de Marvel Studios, ahora nuevas informaciones sostienen que la segunda película de Stephen Strange además contaría con cameos de dos populares personajes del MCU.

Estos nuevos antecedentes surgieron en base a un set de LEGO, por lo que aunque podrían estar alejados de lo que sucederá finalmente en la película, también existe la posibilidad de que estemos ante spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De acuerdo a Brick Fanatics, un portal enfocado en novedades de LEGO, durante el próximo mes de mayo la compañía de los bloques anunciará un nuevo set inspirado en el Sanctum Sanctorum. Hasta el momento aquel set no se habría identificado directamente como un producto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sin embargo, como su propuesta incluirá al héroe titular además de Wanda Maximoff/Scarlet Witch, todo apunta a que efectivamente sería parte de la colección de la próxima película del MCU.

En ese sentido, además de indicar que este sería el set del Sanctum Sanctorum más grande hasta la fecha, Brick Fanatics sostiene que lo más llamativo de este reporte es que aquel coleccionable incluiría figuras de Wanda Maximoff, Baron Mordo y tres versiones de Doctor Strange, además de nada más ni nada menos que figuras de Iron Man y Spider-Man.

Este rumor no indica que versiones de Iron Man o Spider-Man serán las que estarían incluidas en el set, por lo que si quieren ponerse a especular con las posibilidades de la película las opciones son muchas y abarcan desde flashbacks a las versiones del MCU de Tony Stark y Peter Parker, hasta opciones vinculadas a los rumores que dicen que Tom Cruise podría aparecer como una variante de Iron Man y Tobey Maguire podría regresar como su versión de Spidey tras lo que fue Spider-Man: No Way Home.

Pero hasta ahora nada de eso está confirmado y aunque este set podría servir para respaldar aquellos rumores es importante recordar que el nuevo coleccionable del Sanctum Sanctorum aún no es anunciado oficialmente e incluso su existencia es otro rumor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines en mayo.