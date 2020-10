Un “Superman” apareció en las filmaciones de The Batman

Las filmaciones de The Batman siguen avanzando en Reino Unido y pese a que durante los últimos meses Warner Bros no ha revelado más novedades sobre la película, las fotos del set siguen anticipando la propuesta de la producción dirigida por Matt Reeves.

Así, luego de que se dieran a conocer varias fotos de Bruce Wayne y otras figuras reconocidas de Gotham en un funeral y también se revelaran imágenes de Catwoman y Batman en sus motocicletas, ahora varios registros que fueron compartidos a través redes sociales anticipan a una llamativa fiesta de disfraces.

Como recordarán, prácticamente desde que se anunció la realización de The Batman, se ha especulado que la película estaría ambientada cerca de Halloween. En ese sentido, dicha ambientación quedaría prácticamente confirmada con las nuevas fotos que anticipan que esta cinta incluiría una fiesta de Halloween en Gotham.

Pero, mientras esa ambientación sin duda intrigará algunos fanáticos, lo más llamativo en realidad serían los disfraces que fueron captados en la fiesta.

Después de todo, algunas fotos muestran que uno de los asistentes a la fiesta estaría vestido con un traje de Superman.

Como podrán ver en las siguientes fotos de Metro, que están en mejor calidad, obviamente ese es un disfraz de Superman y en ningún sentido ese sería el verdadero héroe. No obstante, considerando que también se captaron personas disfrazadas de Wonder Woman y Chetaah, esto plantearía una interesante arista de The Batman.

En ese sentido, antes de que estas imágenes den pie a todo tipo de teorías, parece pertinente recordar que desde DC Films ya establecieron que The Batman estará ambientada en una Tierra diferente al Universo DC que arrancó con Man of Steel.

Es decir, por ahora es todo un misterio si Superman o Wonder Woman existen en el mundo del Batman de Robert Pattison y estas fotos obviamente no son suficientes para comprobar eso porque perfectamente la película podría decir que ambos son personajes de cómics o leyendas.

Por lo tanto solo tendremos que esperar para conocer más detalles al respecto y, debido a la pandemia, actualmente esa espera tendrá que extenderse hasta 2022.